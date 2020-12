Conte attende Sensi: sarà lui il ‘nuovo acquisto’ di gennaio

Conte attende Sensi: sarà lui il ‘nuovo acquisto’ di gennaio

L’Inter sta lentamente ritrovando Stefano Sensi. Il centrocampista ex Sassuolo, martoriato dagli infortuni, sta lentamente riprendendo il proprio posto in campo. Nel post partita di ieri sera, Conte ha parlato di lui esprimendo delle considerazioni davvero significative: “Finalmente sta cercando di dare continuità agli allenamenti, si sta riprendendo molto bene e sta cercando di ritrovare la forma migliore. In un anno e mezzo ha potuto giocare molto poco ma quando l’ha fatto si è sempre espresso al meglio. Riaverlo sarebbe fondamentale per noi” ha detto. Dunque, il ‘nuovo acquisto’ di gennaio potrebbe essere lui se riuscisse a superare definitivamente gli acciacchi fisici che lo tormentano.

