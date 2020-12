Inzaghi rompe con la Lazio: Suning pensa a lui per il post Conte

Esplode la grana Inzaghi in casa Lazio. Il tecnico avrebbe litigato pesantemente con Lotito. In realtà, secondo ‘Il Messaggero’, i rapporti tesi durerebbero da parecchio tempo, addirittura dal post lockdown per diversi motivi: in primis perché la squadra ha mollato ben presto la lotta scudetto a causa di una rosa troppo corta, in secondo luogo per quanto riguarda il mercato (David Silva e Kumbulla trattati e non arrivati), la questione stipendi e una classifica che attualmente non si addice alle ambizioni biancocelesti. Ieri si sarebbe consumato l’ennesimo litigio così raccontato: Lotito si sarebbe sfogato accusando il proprio tecnico di scarso rendimento e di una pessima gestione del gruppo, mentre Inzaghi ha parlato di infortuni frequenti derivanti da un calendario colmo di impegni. Per questo potrebbe scattare l’addio a fine stagione: Inzaghi potrebbe finire all’Inter per sostituire Conte, anche lui al centro di numerose polemiche nell’ambiente nerazzurro.

