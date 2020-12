Calciomercato Inter: i nerazzurri starebbero pensando di attuare un’operazione davvero importante in maniera anticipata. I dettagli

Dopo l’ennesima vittoria in campionato, la quinta consecutiva, l’Inter di Conte non molla la presa in Serie A nonostante la bruciante eliminazione in Champions League di qualche settimana fa. La ‘beneamata’, guidata Da Beppe Marotta e colleghi, punta già alla prossima stagione in ottica mercato strizzando l’occhio ad un obiettivo davvero ambizioso: Georginio Wijnaldum. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Calciomercato Inter, Wijnaldum in anticipo: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘TuttoMercatoWeb’, l’Inter punta forte su Georginio Wijnaldum, attualmente in forze al Liverpool. Il giocatore olandese ha il contratto in scadenza nel giugno 2021, ciò significa che il calciatore ‘Reds’ potrebbe dire addio al club inglese addirittura a zero.

I nerazzurri, però, vorrebbero anticipare la trattativa con il nazionale olandese, come fatto lo scorso gennaio con Christian Eriksen, versando circa 15 milioni di euro nelle casse degli uomini di Klopp. Il motivo? Anche il Barcellona sarebbe interessato al giocatore, con Ronald Koeman che lo conosce bene e dopo l’esperienza da Ct dell’Olanda lo vorrebbe nuovamente con sé in ‘Blaugrana‘. Il giocatore ci sta pensando su, e il tempo stringe.