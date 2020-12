Ferrara: “Insigne ha commesso un errore ma lo ha ammesso. Si guardi avanti”

Inter, l’ex difensore Ciro Ferrara ha voluto dare il suo parere sull’espulsione di Lorenzo Insigne in Inter Napoli. L’ex calciatore ha provato a giustificare l’attaccante affermando che in quella situazione si è trovato anche lui e che bisogna guardare avanti

INTER FERRARI SU INSIGNE/ L’espulsione di Lorenzo Insigne per aver detto parole irriguardose nei confronti dell’arbitro Davide Massa, quando il direttore di gara ha assegnato il netto calcio di rigore per il fallo che il portiere Ospina aveva commesso su Darmian, durante Inter-Napoli fanno ancora discutere. Sulla questione, Radio Kiss Kiss ha voluto interpellare l’ex difensore di Napoli e Juventus Ciro Ferrara. Queste le sue spiegazioni: “E’ capitato a tutti noi, anche al sottoscritto. Alle volte è andata bene, altre meno. Il vaffa in faccia, in uno stadio vuoto, ha influito. Ho letto che Lorenzo si è scusato. Lui è il capitano, ha commesso un errore ma lo ha ammesso. Si guardi avanti“.

Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, tagliati gli stipendi | Ritorno clamoroso

Il problema, è sempre la disparità di trattamento che gli arbitri applicano in base al giocatore a cui scappa la parolina, o anche qualcosa di più, qualche volta fanno finta di non sentire, ma quasi sempre applicano il regolamento e magari rispondono pure per le rime.. Se pensiamo che ci sono calciatori che sono stati espulsi, solo per aver chiesto all’arbitro di andare a vedere il Var.. Ogni riferimento a Vidal in Champions League è puramente voluto.