Inter-Spezia, i bookmakers danno per scontata la vittoria della squadra di Antonio Conte

Inter-Spezia, il tecnico Antonio Conte potrebbe ottenere la sesta vittoria consecutiva in campionato nella sfida, sulla carta agevole, contro il nei promosso Spezia. I bookmakers danno per scontata la vittoria della squadra nerazzurra

INTER.SPEZIA BOOKMAKERS QUOTE/ Domenica alle ore 15 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si affronteranno per la 13eesima giornata del campionato di serie A Inter e Spezia. Questa partita potrebbe permettere alla formazione di Antonio Conte, di ottenere il sesto successo consecutivo in campionato e mantenere almeno il secondo posto, a meno che il Milan con il Sassuolo non dovesse riuscire a fare bottino pieno, in quel caso la rimonta nerazzurra sarebbe completata e la squadra milanese sorpasserebbe i cugini issandosi al primo posto. Sulla carta l’incontro di San Siro appare scontato e anche il sito di scommesse Sisal Matchpoint, indica l’Inter favorita quotando la vittoria della squadra di casa 1,35, mentre la vittoria della formazione ligure è data addirittura a 11, quota alta anche per il pareggio che è dato a 6,25.

In ogni caso lo Spezia non va sottovalutato, visto che è una squadra che corre tanto e non molla mai e nella formazione interista ci sono diversi giocatori che non sono al 100%, soprattutto a centrocampo.