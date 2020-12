Tacchinardi: “Mi hanno spiazzato le dichiarazioni di Rino Gattuso sugli arbitri”

Inter, l’ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha voluto dare il suo parere sul campionato italiano e si è detto convinto che Inter e Juve avranno un’ottima occasione per vincere e allungare sulle dirette concorrenti

INTER TACCHINARDI INTERVISTA/ L’ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha voluto fare il punto della situazione riguardo al campionato italiano. L’ex calciatore è stato intervistato da TuttoMercatoWeb Radio, per dare la sua opinione sulla massima competizione calcistica italiana. Queste le sue parole: “È un campionato particolare ma le big stanno accelerando. Juventus e Inter possono allungare, sembra che stiano bene e possono fare sicuramente tre punti”. Naturalmente non poteva mancare una domanda sul leit-motiv della settimana: il rosso a Lorenzo Insigne durante Inter-Napoli. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Ho sentito Rino che ha attaccato gli arbitri. Mi hanno spiazzato le sue dichiarazioni. È vero che l’arbitro italiano è più permaloso, ma l’espulsione è stata corretta. Insigne, pur da capitano, doveva comportarsi diversamente. Sa che ha fatto un errore pesante ma è un giocatore forte, anche mentalmente, visto che ha superato tante critiche pesanti“. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

La tredicesima giornata del campionato di serie A vedrà la Juventus in trasferta questa sera contro il Parma e l’Inter in casa contro lo Spezia, sulla carta tre punti facili per le compagini di Andrea Pirlo e Antonio Conte.