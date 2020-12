Agoumé via a gennaio? Chisoli: ”L’ho voluto fortemente allo Spezia”

Agoumé via a gennaio? Chisoli: ”L’ho voluto fortemente allo Spezia”

Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002 di proprietà dell’Inter ma attualmente in prestito allo Spezia, potrebbe andare via a gennaio. Il poco spazio avuto sino a questo momento induce la società nerazzurra a trovargli una nuova sistemazione per consentirgli di giocare con continuità. Tuttavia, il presidente dei liguri Stefano Chisoli blocca questa possibilità a ‘La Repubblica’: “Vorrei che restasse perché ho insistito molto per averlo. L’Inter non ci ha detto nulla, dunque non credo sia vero. In ogni caso resto a disposizione qualora volessero chiarimenti” ha concluso.

