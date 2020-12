Tutti pazzi per Erling Haaland ed anche l’Inter sogna di potersi inserire nella corsa al centravanti norvegese: la situazione

Tra gli astri nascenti del calcio mondiale spicca sicuramente Erling Haaland che con la maglia del Salisburgo prima e del Borussia Dortmund poi ha saputo imporsi ad altissimi livelli a suon di gol. Il giovanissimo centravanti norvegese è ormai già sulla bocca di tutti e sul taccuino di ogni top club europeo che sogna di strappargli di dosso la casacca giallonera del BVB. In Italia era stato accostato anche a Milan e soprattutto Juventus, ma potrebbe provare un inserimento anche l’Inter. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> L’ex Inter attacca Conte: “Roba imbarazzante”. Nel mirino anche Lukaku

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo a zero in difesa | I nomi in lizza

Calciomercato Inter, sogno Haaland: cifre monstre

Nei colloqui per il rinnovo di Stefan de Vrij, c’è accordo verbale, e Pinamonti che è invece in lista cessioni, Raiola potrebbe aver prospettato a Marotta proprio il colpo Haaland. Il norvegese è infatti assistito del potente agente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, tagliati gli stipendi | Ritorno clamoroso

L’Inter dal canto suo potrebbe pensarci qualora dovesse arrivare una maxi offerta dalla Spagna o Premier League per Lukaku che piace molto a Guardiola per il dopo Aguero. L’ipotetico affare Haaland invece sarebbe da 143 milioni: 78 circa per cartellino, 65 lordi con decreto crescita per un contratto di cinque anni al ragazzo.