Conte vuole un rinforzo sulla corsia mancina, l’Inter potrebbe accontentarlo se partisse Ivan Perisic. Un nome accostato ai nerazzurri, però, esce per ora di scena

Perisic uno dei cinque aghi della bilancia del prossimo calciomercato di gennaio. Nello specifico, se il croato trovasse nuova sistemazione, ecco che i dirigenti dell’Inter potrebbero accontentare Conte regalandogli un nuovo laterale sinistro. In cima alla lista del tecnico figurano sempre i soliti due, Alonso ed Emerson Palmieri entrambi ai margini (specie lo spagnolo) del Chelsea. I ‘Blues’ non sono disposti a fare sconti, tantomeno al salentino con cui finirono in tribunale (perdendo), motivo per cui Marotta e soci valutano altre soluzioni. A tal proposito, nelle ultime settimane è stato accostato al club targato Suning il nome di Nuno Mendes, terzino sinistro di soli 18 anni dello Sporting CP.

Calciomercato Inter, Nuno Mendes irraggiungibile: nuovo contratto con clausola shock

Nonostante la giovane età, Mendes è già un elemento importante della formazione di Ruben Amorim, in testa alla classifica della Liga Nos e in cui milita in prestito Joao Mario. Ad oggi, però, il classe 2002 è un obiettivo pressoché irraggiungibile per l’Inter, specie a gennaio. Ciò perché la concorrenza è agguerritissima e al momento davanti, Real Madrid in testa, ai nerazzurri così come a Juventus e Milan, e il ragazzo ha appena raggiunto un accordo con il club di Lisbona per il prolungamento del suo contratto.

Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Stando ai media portoghesi, Nuno Mendes è stato ulteriormente ‘blindato’ dallo Sporting con un nuovo accordo che prevede l’innalzamento della clausola dagli attuali 45 a ben 70 milioni di euro. Il tutto dovrebbe essere ufficializzato entro questa settimana.