Colantuono: ”Inter al top favorita numero uno per lo scudetto”

Colantuono: ”Inter al top favorita numero uno per lo scudetto”

L’Inter vince anche contro lo Spezia e continua la propria marcia verso la vetta della classifica. A sostenere la tesi che la squadra nerazzurra sia la più forte per poter vincere lo scudetto è Stefano Colantuono, intervenuto al programma ‘Tutti Convocati’ su Radio 24: “Se vinci sei partite di fila vuol dire che hai una squadra forte e che ha qualità. Inoltre, non le vinci per caso, anche se non sei al top; se questa Inter dovesse riuscire ad arrivarci, sarà la squadra maggiormente accreditata per il titolo” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma