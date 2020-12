Giuntoli: ”Milik vuole andare via”. Pista Inter sempre viva

Giuntoli: ”Milik vuole andare via”. Pista Inter sempre viva

Cristiano Giuntoli ammette di voler cedere Milik a gennaio. Queste le sue parole a Sky Sport: ”Il mercato è imprevedibile, lo sappiamo bene. La situazione di Milik la conosciamo tutti, lui vuole andare via a gennaio per giocare l’Europeo, al momento resta improbabile un suo addio a costo zero a giugno. Valuteremo la migliore soluzione per tutti” ha concluso. L’Inter resta in corsa e potrebbe prenderlo in cambio del riscatto di Politano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma