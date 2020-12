Inter: il presidente Steven Zhang ha festeggiato il suo compleanno con squadra e dirigenti anche se a distanza

L’Inter raggiunge la sesta vittoria consecutiva e rimane ad un solo punto dal Milan di Stefano Pioli in campionato. I nerazzurri non falliscono nemmeno contro lo Spezia e, quindi, miglior regalo di compleanno per il presidente dei nerazzurri Steven Zhang, che oggi compie 29 anni, non poteva esserci. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Il presidente si trova attualmente in Cina e nonostante l’enorme distanza che lo separa dall’Italia, ha voluto passare questa giornata speciale con il suo staff, dai giocatori fino ai dirigenti. Ha colto l’occasione quindi di festeggiare con un brindisi attraverso una videochiamata in cui tutti hanno approfittato di augurarsi anche buone feste a vicenda. Al Centro Sportivo Suning, per l’occasione, erano presenti anche Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta (fonte: Sky Sport).