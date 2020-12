Affare De Paul, l’Inter propone Vecino per il si dell’Udinese

Rodrigo De Paul è il nome principale per gennaio. L’Udinese chiede più di 30 milioni e l’Inter punta al prestito con diritto obbligatorio a scadenza tra 18 mesi, in maniera tale da non gravare troppo sul bilancio. Come parziale contropartita tecnica, ai friulani verrebbe girato Vecino, in uscita da tempo e desideroso di andare a giocare con continuità altrove.

