Gomez vicino all’addio: nuove conferme da parte di Gasperini

Gomez vicino all’addio: nuove conferme da parte di Gasperini

Gomez è sempre più vicino all’addio con l’Atalanta. Gasperini lo ha confermato alla vigilia della sfida contro il Bologna, dichiarando che in attacco ci sono tante soluzioni ma senza mai citare l’argentino. La rottura è ormai inevitabile e si attende l’offerta per cederlo: 15 milioni per l’addio, prendere o lasciare. L’Inter sembra orientata a cedere in cambio Nainggolan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma