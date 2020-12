Verona-Inter, Conte: ”Dopo Natale incontro decisivo per il mercato”

Verona-Inter, Conte: ”Dopo Natale incontro decisivo per il mercato”

Conferenza di vigilia per Conte in vista della trasferta di Verona: “Affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene, sarà una partita difficile perché loro sono una squadra non semplice da affrontare. Complimenti a Juric perché sta facendo un ottimo lavoro. Condizione della squadra? Il tour de force è stato importante, alcuni devono recuperare appieno, farò le mie scelte dopo la rifinitura di oggi. Bilancio? Continuiamo a lavorare per concludere un percorso vincente negli anni. Mercato? Ci vedremo in questi giorni per capire che soluzioni possiamo sfruttare. Infortuni? Possono capitare quando si gioca tanto e in pochi giorni senza la possibilità di allenarsi con costanza.”

