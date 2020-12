Blitz in casa Samp: piace Damsgaard, Vecino o Nainggolan a Genova

Blitz in casa Samp: piace Damsgaard, Vecino o Nainggolan a Genova

Una delle note liete della stagione della Sampdoria, ossia il danese Mikkel Damsgaard, ha attirato le attenzioni dell’Inter per la prossima stagione. Come rivela ‘Tuttosport’, Marotta e Ausilio sono pronti a trattare con i blucerchiati per trovare una soluzione tecnica per il trasferimento. Come riferisce il quotidiano, a Genova potrebbe sbarcare uno tra Radja Nainggolan e Matias Vecino.

