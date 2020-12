Dalbert può finire in Grecia: l’Olympiacos chiede informazioni

Dalbert può finire in Grecia: l’Olympiacos chiede informazioni

L’Olympiacos potrebbe prendere il brasiliano Dalbert, ancora di proprietà dell’Inter. Secondo fonti elleniche, il top club greco è interessato alle prestazioni del fluidificante sudamericano, pronto a cambiare maglia per l’ennesima volta dopo l’ultimo flop in Francia con la maglia del Rennes. Per lui potrebbe essere la soluzione giusta per rilanciarsi dopo anni opachi.

