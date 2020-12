Gomez si può fare: ”Perfetto per Conte”

Gomez si può fare: ”Perfetto per Conte”

Gomez a gennaio si può fare. Lo sostiene Marani a Sky Sport 24: ”Potrebbe essere la prima richiesta di Conte per gennaio. La situazione in casa Atalanta è chiara, ora bisognerà capire come vorrà muoversi l’Inter. L’investimento è fattibile, il giocatore è adatto per il gioco di Conte.” Anche Costacurta è d’accordo: ”Sarebbe perfetto come terzo centrocampista, manca quella qualità che in quella mediana ha solo Sensi ma che per gli infortuni non ha mai giocato” ha concluso.

