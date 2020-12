Nainggolan ai saluti: Cagliari, Fiorentina o Sassuolo le possibili destinazioni

Nainggolan ai saluti: Cagliari, Fiorentina o Sassuolo le possibili destinazioni

Radja Nainggolan lascerà l’Inter a gennaio come Eriksen. I due epurati di lusso dei nerazzurri restano in attesa di sistemazione e per il belga potrebbe profilarsi una nuova avventura in Serie A. Cagliari e Fiorentina sono le squadre più quotate, almeno per il momento, per cercare di prenderlo, mentre non è da escludere la soluzione Sassuolo: il belga si integrerebbe bene nel contesto di De Zerbi che sfrutta al massimo le potenzialità tecniche, fisiche e di inserimento dei suoi centrocampisti, qualità che si ritrovano completamente nel profilo del ninja.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma