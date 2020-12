Per l’attacco l’Inter pensa anche al giovane bomber del Genoa, Gianluca Scamacca, che sta facendo molto bene in Liguria e che piace al Milan

La dirigenza dell’Inter continua a lavorare alacremente sulle prossime sessioni di calciomercato concentrando gli sforzi anche su calciatori futuribili e con buona prospettiva. Tra questi c’è anche Gianluca Scamacca, classe 1999 che sta vivendo una buona stagione con la maglia del Genoa ma ancora di proprietà del Sassuolo. Il giovane attaccante rossoblù sta facendo abbastanza bene in Liguria e chissà che non si riveli l’uomo giusto da inserire nello spogliatoio nerazzurro magari come vice Lukaku, visto il totale inutilizzo di Pinamonti. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, idea Scamacca: scambio col Sassuolo

Scamacca piace anche ai cugini del Milan ma l’Inter potrebbe avere le carte in regola per imbastire una trattativa favorevole per tutti con il Sassuolo proprietario del cartellino del ragazzo.

In neroverde, alla corte di De Zerbi, potrebbe finire il giovane Brazao, portiere brasiliano molto promettente che però in Spagna non ha trovato particolare spazio. Offerta possibile tra i 6 e gli 8 milioni più il cartellino dell’estremo difensore verdeoro, con diritto di prelazione sullo stesso calciatore ora di proprietà dell’Inter. Nel complesso si rivelerebbe un affare da 13/14 milioni.