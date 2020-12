Potrebbe arrivare dal Parma il vice Lukaku per gennaio. Torna di moda anche Gervinho che arriverebbe con la formula dello scambio

Con la vittoria sul Verona si è concluso nel migliore dei modi il 2020 dell’Inter che è in piena lotta scudetto. A gennaio Marotta e soci scenderanno in campo per regalare a Conte gli innesti giusti per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Tra le richieste principali del tecnico salentino c’è sempre un vice-Lukaku o comunque un attaccante di comprovata esperienza che possa rivelarsi una valida alternativa in avanti. Per sbloccare il tutto serve però la partenza di Andrea Pinamonti, autentica comparsa in questa prima fase con la maglia dell’Inter. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio con Agoume: Gervinho vice-Lukaku

Per Pinamonti si è tornati a parlare di un trasferimento al Parma in cambio di Gervinho. Con i ducali però lo scambio di mercato potrebbe alla fine essere un altro. Protagonisti naturalmente l’ivoriano che piace a Conte e il giovane Agoume che gli agenti vogliono portare via dallo Spezia dove non trova spazio.

Inter e Parma in questo senso potrebbero trovare un accordo per uno scambio di prestiti fino a giugno tra Gervinho e il giovane centrocampista francese che reclama spazio.