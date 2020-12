Rummenigge: “Bayern e Juve spingono le altre squadre del campionato a fare bene”

Inter, l’ex attaccante ed ora dirigente del Bayern Monaco Karl Heinz Rummenigge ha voluto dare il suo parere sulla situazione dei campionati tedesco e italiano e sul fatto che rispettivamente da 8 e 9 anni sono dominati dal Bayern Monaco e dalla Juventus

INTER RUMMENIGGE DICHIARAZIONI/ L’ex attaccante dell’Inter a metà degli anni 80 Karl Heinz Rummenigge, ora apprezzato dirigente al Bayern Monaco, è stato ospite di Dribbling famoso programma in onda sulle reti Rai da tantissimi anni. L’ex giocatore, che nelle tre stagioni in nerazzurro dal 1984 al 1987, ha disputato tra campionato e coppe 107 partite segnando 42 reti senza però ottenere nessun titolo, per poi terminare la sua carriera in Svizzera nel Servette, ha voluto fare un parallelismo tra il campionato tedesco e quello italiano, che vedono il Bayern Monaco e la Juventus dominare con 8 e 9 titoli consecutivi. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Questa la sua opinione sul dominio delle due squadre: “La Juve coi suoi 9 titoli e noi con 8? Potrebbero essere un vantaggio, perché noi spingiamo anche le squadre del nostro campionato a fare bene sia in campo nazionale che internazionale”.