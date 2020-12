Adani: “L’Inter può vincere lo scudetto ma per ora lo merita più il Milan”

Inter, l’ex difensore Daniele Adani, ora opinionista a Sky Sport, ha dato il suo parere sulle due squadre milanesi. L’ex calciatore pur incensando la squadre di Antonio Conte ha spiegato che la formazione di Stefano Pioli sta meritando di vincere lo scudetto

INTER ADANI DICHIARAZIONI/ L’ex calciatore Daniele Adani, oggi ottimo opinionista a Sky Sport, durante la solita chiacchierata su Bobo Tv, il canale su Twitch dell’ex attaccante Christian Vieri, ha voluto dare il suo parere sulle due squadre milanesi e ha detto che la formazioni di Pioli sta meritando di più il titolo. Queste le sue dichiarazioni in merito: “L‘Inter di Conte la vince nel modo in cui lo fa una squadra esperta batte una squadra in difficoltà di organico, inferiore e stanca. L’Inter non molla mai.

Gli ultimi 9 gol sono arrivati tutti nel secondo tempo. L’Inter non teme se la partita è brutta e sporca perché sa che va a vincerla. Perché ha i cambi, la forza e la porti a casa. L’Inter può vincere lo scudetto ma per ora lo merita più il Milan”.