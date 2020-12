Si infiamma l’asse di mercato tra Inter e Fiorentina. Nel mirino dei nerazzurri oltre al solito Milenkovic spunta anche Vlahovic

Con la riapertura del calciomercato tra gennaio e giugno potrebbe tornare in auge l’asse tra Inter e Fiorentina. Già nei mesi scorsi il club di Suning è sembrato molto interessato soprattutto al polivalente difensore, Nikola Milenkovic. Il forte centrale serbo sarebbe perfetto per la retroguardia a tre di Conte e potrebbe adattarsi praticamente in ogni ruolo conferenza gioventù, forza fisica ma anche un buon bagaglio di esperienza. Non sarà però semplice arrivare al numero 4 di Prandelli, motivo per cui con la Fiorentina potrebbe nascere un altro affare. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio con la Fiorentina: occhi su Vlahovic

L’Inter tra le mani ha un jolly importante da potersi giocare al tavolo delle trattative con la società gigliata. Il club nerazzurro potrebbe approfittare del rientrato Stefano Sensi per provare a convincere la Fiorentina con un maxi scambio al termine della stagione per arrivare a Milenkovic che non vuole rinnovare contratto in scadenza nel 2022.

Un’operazione alla pari sui 35 milioni con l’Inter che stima il centrale serbo, ma potrebbe essere ancor più stuzzicata dal giovane bomber Dusan Vlahovic che Prandelli ha rilanciato alla grande. Un’idea di scambio sull’asse Milano-Firenze potrebbe quindi essere imbastita proprio col talento serbo.