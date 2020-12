Calciomercato Inter: respinto dai nerazzurri un big in uscita dal Real Madrid da tempo nel mirino della Juventus. Le cifre

Archiviata una prima parte di stagione in chiaro e scuro per l’Inter di Antonio Conte, tra delusione in Champions League e soddisfazione in campionato per le sette vittorie consecutive, Marotta e soci riflettono anche sul mercato. In orbita nerazzurra il brasiliano Marcelo. Per tutte le altre news clicca QUI.

Calciomercato Inter, no a Marcelo: i motivi

Ciò che sta accadendo al Real Madrid, potrebbe aprire nuovi scenari alquanto clamorosi sul calciomercato. Marcelo, infatti, sembra ormai fuori dai piani dei ‘Blancos’. Le ‘Merengues’ sarebbero addirittura disposte a lasciarlo andare a zero per due motivi: età (32 anni) e scadenza di contratto nel 2022. Il brasiliano sarebbe disposto a lasciare Madrid in estate. L’agente e gli intermediari si starebbero già muovendo per proporlo ad altri top club, tra cui Juventus ed Inter. La ‘Beneamata’ avrebbe bisogno di un nuovo terzino sinistro.

Ashley Young e Aleksandar Kolarov non possono durare in eterno e Ivan Perisic non sembra essere funzionale alla causa – sarebbe già sul mercato con le sirene di Manchester United e Atletico Madrid che si fanno sentire. Tuttavia, nemmeno Marcelo sembra essere il rinforzo giusto. Marotta e soci sono alla ricerca di profili più giovani e meno costosi. Il Nazionale brasiliano, infatti, chiederebbe 9 milioni di euro, 36 lordi complessivi con il Decreto Crescita.