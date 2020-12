Giordano: “Juventus, Milan o Inter. Lo scudetto se lo giocano loro”

By

Inter, l’ex attaccante Bruno Giordano ha voluto dare il suo parere sulla lotta scudetto. L’ex calciatore vede nelle tre squadre blasonate la sfida per il titolo e inserisce la squadra di Pioli in mezzo alle due rivali storiche

INTER GIORDANO INTERVISTA/ L’ex attaccante della Lazio e successivamente di Napoli Ascoli e Bologna Bruno Giordano, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb Radio per un’opinione sulla sfida scudetto di questo campionato, che è piuttosto anomalo a causa della pandemia che sta lasciando gli stadi sempre tristemente vuoti. Queste le sue prime dichiarazioni: “Juventus, Milan o Inter. Se lo giocano loro”. Secondo l’ex giocatore quindi si ritorna al passato e saranno come spesso succedeva le tre squadre più blasonate d’Italia a giocarsi lo scudetto. L’ex calciatore ha poi voluto spiegare ulteriormente il suo pensiero dicendo: “È dall’inizio che diciamo che non convince il Milan, ma poi vince o pareggia. La partita con la Lazio è l’esempio di una squadra che comincia realmente a crederci. Nelle annate poi ci sono delle partite che ti danno una sicurezza che diventa fondamentale”.

