Ventola: ”Perisic meglio dietro la punta, arma in più per Conte”

A BoboTV, Ventola ha parlato dell’Inter attuale soffermandosi su Perisic, al centro di alcune voci di mercato ma possibile arma in più per Conte con un cambio ruolo: “L’Inter sta trovando la quadratura, Conte sta riuscendo a dare continuità di risultati e questo è coinciso con l’uscita dall’Europa. Non è un caso. Alcuni interpreti stanno dando tantissimo, vedi Hakimi che è devastante. Perisic? Dietro la punta fa meglio rispetto all’esterno perché Conte chiede tanta fase difensiva e lui non rende al massimo per questo” ha concluso.

