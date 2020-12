Cessione Eriksen, all’Arsenal con Benitez: scambio con Xhaka o Ceballos

Potrebbero esserci delle clamorose novità sul fronte Arsenal. I ‘Gunners’ starebbero pensando a Rafa Benitez per sostituire Mikel Arteta. I ‘gunners’, in piena crisi nera, approfitteranno della sessione invernale per cercare di salvare una stagione sino a questo momento fallimentare. Per questo si pensa all’ex tecnico dell’Inter che vanta una smisurata esperienza internazionale e in Premier League. Oltre a lui, potrebbe arrivare Eriksen, primo nome per la ricostruzione invernale: potrebbe arrivare attraverso uno scambio con lo svizzero Xhaka o lo spagnolo Ceballos.

