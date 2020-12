Cessione Pinamonti, in corsa c’è anche il Benevento

C’è anche il Benevento nella corsa a Pinamonti. Il giovane attaccante dell’Inter, accostato al Parma nell’ambito di un possibile scambio con Gervinho, potrebbe finire in Campania se il trasferimento ai crociati dovesse saltare. Filippo Inzaghi ha bisogno di un attaccante per riuscire ad ottenere la salvezza, obiettivo alla portata delle ‘streghe’ per le prestazioni messe in campo sino a questo momento.

