Salta il crociato di Rog: Nainggolan al Cagliari, la Fiorentina si inserisce

Salta il crociato di Rog: il Cagliari accelera per Nainggolan

Come riferisce ‘Sky’, il Cagliari potrebbe accelerare per arrivare a Nainggolan: l’interista attende l’offerta giusta per fare le valigie e andare via. Ora che Di Francesco ha perso il croato a causa della rottura del legamento crociato anteriore, i sardi hanno necessità di trovare immediatamente il sostituto. ‘La Nazione’, però, ipotizza un clamoroso e deciso inserimento della Fiorentina: i viola darebbero Duncan ai rossoblu per prendere proprio il belga, obiettivo di mercato di Commisso. In questo caso molto dipenderà dall’offerta economica che presenterà il presidente viola: l’Inter chiede non meno di 10 milioni.

