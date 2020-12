Si rivede Vecino: recupero entro fine mese e addio all’Inter

Si rivede Vecino: recupero entro fine mese e addio all’Inter

Matias Vecino sta per ritornare in forma per riprendere a giocare. Come riferisce ‘Tuttosport’, l’uruguaiano sta svolgendo diversi allenamenti individuali per recuperare appieno dal problema al ginocchio, infortunio che lo sta condizionando da diversi mesi. Tuttavia, con l’inizio dell’anno nuovo dovrebbe tornare a disposizione per allenarsi in gruppo e cercare di trovare la condizione entro fine mese. Nel frattempo si faranno diverse valutazioni di mercato: l’addio è lo scenario più praticabile ma non è escluso che possa rimanere e rimandare il discorso in estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma