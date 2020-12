Agente Cragno: ”E’ un top, può finire in una big”

Agente Cragno: ”E’ un top, può finire in una big”

L’agente di Cragno, Graziano Battistini, ambisce ad un top club per la prossima stagione. Lo ha riferito durante un’intervento a Kiss Kiss Napoli: “Il Cagliari sta facendo un ottimo lavoro, sta cercando di portare la società e la squadra verso traguardi importanti nei prossimi anni. E Cragno e uno dei giocatori più importanti in questo senso. E’ un top, meriterebbe una big, chissà che non arrivi l’anno prossimo. Senza nulla togliere alla realtà Cagliari che sta crescendo molto e vuole diventare protagonista. Alessio ora è uno dei migliori in circolazione, lo dice il campo” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma