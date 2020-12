Nainggolan torna al Cagliari: ”Sono contento, aspettiamo l’ufficialità”

Radja Nainggolan ha detto si per la terza volta: torna al Cagliari. L’Inter si è finalmente decisa a lasciarlo partire e ha accontentato società e giocatore: andrà in prestito con ingaggio pagato quasi interamente dal club sardo. Un vero colpo per Giulini che ha dovuto accelerare dopo la notizia del grave infortunio di Rog. Arrivato a Villa Stuart per le visite mediche, ha rilasciato queste poche battute riprese da tuttomercatoweb: “Se sono contento di tornare? Certo… ma dobbiamo aspettare l’ufficialità. All’Inter non ho avuto un’occasione, pazienza” ha detto.

