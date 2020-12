Con il Crotone può tornare Sanchez: il cileno in gruppo

Con il Crotone può tornare Sanchez: il cileno in gruppo

Conte e l’Inter potrebbero ritrovare Alexis Sanchez per la prima sfida di campionato del 2021. Contro il Crotone il cileno potrebbe finire in panchina dopo il recupero dall’infortunio muscolare subito nelle scorse settimane. Sanchez sembra essere tornato in gruppo nelle ultime ore e potrebbe essere convocato per la gara del 3 gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma