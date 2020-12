Hakimi: il giocatore eletto miglior terzino destro della nostra serie A secondo Wallabies

Inter, il terzino destro Achraf Hakimi è risultato secondo Wallabies il migliore della nostra serie A davanti a Cuadrado e Hateboer. Il miglior terzino sinistro è invece Hernandez del Milan quindi il derby tra i due giocatori è sempre in parità

INTER HAKIMI PREMIO/ Dopo i difensori centrali, il sito di intelligenza artificiale Wallabies ha dato il suo responso anche in merito ai terzini della nostra serie A. Sulle fasce opposte, un po’ come si trovano a Milano sulle sponde opposte del Naviglio, i due calciatori di Inter e Milan, il terzino destro Achraf Hakimi e il terzino sinistro Theo Hernandez, sono risultati i due migliori interpreti nel ruolo secondo Wallabies. Il calciatore rossonero, si è piazzato davanti a Robin Gosens dell’Atalanta e a Leonardo Spinazzola della Roma. Per quanto riguarda il nerazzurro, ha superato il calciatore della Juventus Juan Cuadrado e quello dell’Atalanta Hans Hateboer. La diatriba tra i tifosi delle due squadre milanesi, su chi sia il terzino più forte nemmeno questo sito è riuscito ad indicarlo, visto che li ha messi salomonicamente entrambi al primo posto. Per tutte le altre news clicca QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter, resta perché non lo vuole nessuno

In ogni caso, la cosa più importante è che giochino entrambi per le due squadre meneghine e che confermino il loro valore anche nel proseguimento della stagione, in cui potrebbero incontrarsi nuovamente sia in campionato, che magari nei quarti di coppa Italia. Come ha spiegato Calcio & Finanza.