Serie A, il 3 marzo la 25esima giornata si svolgerà durante il Festival. Cambieranno data?

Inter, la 25esima giornata di serie A si dovrebbe svolgere il 3 marzo nel pieno del Festival di Sanremo. Sia la Rai che Sky e Dazn non intendono cambiare questa situazione e attendono che la Lega decida sul da farsi

INTER CALENDARIO SERIE A-SANREMO/ Non bastava il Covid-19, che sta obbligando i tifosi ad assistere agli incontri di serie A a casa o al bar quando è possibile e non più allo stadio, adesso ci si mette anche il Festival di Sanremo. La nota kermesse canora, che quest’anno farà la sua 70+1 edizione, si svolgerà tra il 2 e il 6 marzo. Fin qui nulla di eccezionale, ma il problema è che il 3 marzo è prevista la 25esima giornata del campionato di serie A e quindi c’è, come si dice, un conflitto di audience che si vorrebbe evitare. La Rai, in attesa di vedere come si svilupperà la situazione Coronavirus nei prossimi mesi, non intende spostare la data ma contemporaneamente, nemmeno Sky e Dazn sono accomodanti e intendono mantenere anche loro tale giorno.

In mezzo a questa situazione la Lega, che il 18 dicembre aveva informato di date e orari fino alla 29esima giornata, aveva anche spiegato che, proprio temendo la concomitanza con l’evento, si era riservata la possibilità di cambiare gli orari del turno infrasettimanale del 3 marzo, proprio perché temeva il rischio che cadesse durante il festival. Naturalmente, il fatto che Zlatan Ibrahimovic sarà uno degli ospiti della manifestazione canora per eccellenza in Italia, è del tutto ininfluente.