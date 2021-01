Gomez più vicino: ”Vuole restare il più vicino possibile a Bergamo”

Gomez più vicino: ”Vuole restare il più vicino possibile a Bergamo”

La situazione Gomez è sempre in continua evoluzione. Secondo Il Corriere di Bergamo, la soluzione più probabile è quella che porta a Milano: Inter o Milan. Il giocatore non vuole lasciare Bergamo ma sa che all’Atalanta non c’è più posto; per questo la soluzione più vicina, ossia Milano, prende sempre più quota. Tuttavia, la formula diventa un problema per il suo trasferimento: gli orobici pretendono almeno 10 milioni di euro per lasciarlo andare via, le pretendenti nicchiano e vorrebbero inserire dei giocatori. L’Atalanta gradirebbe Esposito, Pirola o Oristanio, giovani di belle speranze che però l’Inter non vorrebbe cedere per garantirsi un futuro con loro. Intanto, anche Bortolo Mutti crede che la soluzione migliore sia l’Inter. Queste le sue parole a Tutto Mercato Web: “Se dovesse partire lo vedrei bene all’Inter nel 3-4-1-2”.

