Inter-Crotone, confermato il Social Wall e i tifosi tornano virtualmente allo stadio

Inter-Crotone, per la sfida di domenica all’ora di pranzo tra la squadra di Antonio Conte e quella di Giovanni Stroppa, torna l’iniziativa della società meneghina di permettere ai tifosi di essere virtualmente allo stadio con le proprio foto personali. Ecco come fare..

INTER-CROTONE INIZIATIVA/ La squadra di Antonio Conte torna al Meazza per disputare la prima partita del 2021 e la società nerazzurra, conferma l’iniziativa del Social Wall. Per la sfida con il Crotone, prevista per domenica 3 gennaio 2020 inizio ore 12,30, i tifosi nerazzurri potranno essere presenti virtualmente con le loro foto, sulla terza fila di Led a bordocampo. Per poter partecipare a questa bella iniziativa, che serve per animare uno stadio Giuseppe Meazza tristemente vuoto ormai da 10 mesi, giorno più giorno meno, sarà sufficiente che i supporter inseriscano le proprie foto prima e durante la partita, su Facebook, Instagram (con profilo pubblico) e Twitter usando l’hashtag #togetherasateam e il tag @Inter. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Zhang impone l’austerity | Ma avanza il ‘Papu’ Gomez

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, talenti a Juventus e Milan | Duplice ko per Marotta

Questa iniziativa è stata utilizzata nelle precedenti tre partite con Bologna, Napoli e Spezia, ma si spera che presto si possa finalmente essere presenti allo stadio non più con una foto.