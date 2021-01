Inter-Crotone, Stroppa: ”Studiandola mi sono accorto di quanto fosse forte”

Conferenza di vigilia anche per Giovanni Stroppa in vista della gara di domani di San Siro: “Ci siamo allenati bene in queste feste, affrontiamo l’Inter preparati pur sapendo che andremo a San Siro per giocare una gara molto difficile e quasi proibitiva. Dobbiamo fare la gara perfetta, giochiamo contro la squadra più completa del campionato; studiandola mi sono reso conto di quanto è forte la squadra di Conte, ho avvertito sensazioni differenti rispetto a quando la si guarda in tv senza l’occhio critico” ha detto.

Questi i convocati calabresi:

Portieri: Cordaz, Festa, Crespi.

Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Pedro Pereira, Rispoli, Marrone.

Centrocampisti: Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Petriccione, Reca, Vulic.

Attaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias, Eduardo, Riviere.

