Tommasi: “L’Inter non mi sorprende in campionato, mi ha colpito l’uscita dalla Champions

Inter, l’ex presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi ha voluto dare il suo parere sul campionato italiano e nello specifico sulla lotta scudetto. L’ex giocatore ha confermato che il mercato potrebbe rivoluzionare ulteriormente le carte in tavola

INTER TOMMASI INTERVISTA/ L’ex presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi, è stato intervistato dal QS per avere un parere sul campionato italiano. L’ex giocatore ha esordito così: “La Juve paga la rivoluzione, l’Inter non mi sorprende”. Poi ha aggiunto: “Il tour de force e il mercato potrebbe regalarci una Serie A in continua evoluzione. Di fatto ora parte un campionato in cui tutto è possibile. Dopo giugno non ci si è mai fermati e anche questo conterà a livello atletico e psicologico“.

Nello specifico, per quanto riguarda la lotta scudetto ha dichiarato: “L’Inter non mi sorprende per quello che sta facendo in campionato, mi ha colpito l’uscita prematura dalla ribalta europea visto il suo potenziale. La Juve paga lo scotto del rinnovamento, cambiare e ringiovanire non è mai facile. È vero che ha avuto 2-3 battute a vuoto ma in Champions ha dato prova di essere una squadra di prima fascia. Il fatto di giocare senza pubblico ha avvantaggiato il Milan che non ha pressioni e ha penalizzato la Juve che allo Stadium ha il proprio fortino“.