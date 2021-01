Lautaro Martinez protagonista assoluto con una tripletta di Inter-Crotone. Ecco le parole dell’attaccante argentino dopo la sfida del Meazza

“Siamo molto contenti per questa vittoria”, ha detto a ‘Sky Sport’ Lautaro Martinez, protagonista assoluto della vittoria per 6-2 dell’Inter sul Crotone. “Tripletta? Tutto molto bello – la risposta dell’attaccante argentino. Il gol mi mancava, come dicevo già dopo la partita col Verona, ma è importante anche lavorare per la squadra. Dedico questi gol alla mia famiglia, ad Augustina e alla mia piccola in arrivo”.

Ottavo successo consecutivo per l’Inter di Conte, di nuovo così in testa alla classifica in attesa del risultato di Benevento-Milan: “Siamo felici, lo scudetto è sicuramente un nostro obiettivo – ha sottolineato in conclusione il numero dieci nerazzurro – Lavoriamo per stare lì in alto, adesso speriamo di restare al comando fino alla prossima settimana”.