Calciomercato Inter: Andrea Pinamonti potrebbe lasciare i nerazzurri per un trasferimento veramente a sorpresa. Ecco tutti i dettagli

Andrea Pinamonti, insieme a Christian Eriksen, è un nome davvero molto caldo per quanto concerne il mercato in uscita dell’Inter. Con la sessione invernale già iniziata, la partenza della punta italiana sembra davvero possibile. Tante le pretendenti in Serie A del calciatore – Benevento, parma e Genoa le più interessate. Alquanto clamorosamente, però, il giocatore ex Genoa potrebbe addirittura approdare in Germania all’Eintracht Francoforte. Per tutte le altre news clicca QUI.

Calciomercato Inter, Pinamonti all’Eintracht (e poi vice-Lukaku)

Secondo Sky Sport, Andrea Pinamonti potrebbe clamorosamente approdare in Germania all’Eintracht Francoforte. Il club tedesco sembrerebbe pronto a dare battaglia ai club di Serie A interessati al centravanti classe 1999, il quale ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 10 milioni di euro. I nerazzurri, come detto, puntano ad almeno due colpi in uscita – non solo Pinamonti, ma anche Christian Eriksen.

Con l’uscita dell’attaccante italiano, i nerazzurri potrebbero andare alla ricerca di un vice-Lukaku. Tanti i nomi fatti, da Gervinho a Pellé fino ad Origi del Liverpool. Senza novità in uscita, però, dato che i nerazzurri puntano ad un mercato votato totalmente all’autofinanziamento, difficile pensare ad ogni tipo di trattativa.