Marani: ”Vidal impresentabile, Sensi sarà l’arma in più”

A ‘Sky Sport’, Matteo Marani ha parlato dell’Inter e di alcuni singoli: “L’Inter può permettersi di ritrovarsi un giocatore come Vidal completamente fuori condizione. Il cileno è ormai in ritardo da tre mesi, troppi, decisamente troppi per un giocatore importante come lui. Conte ha comunque recuperato Stefano Sensi: si sta rivelando importantissimo per questa squadra e sarà l’arma in più per la seconda parte di stagione. Anche Brozovic e Barella stanno facendo molto bene, grazie a loro Conte può aspettare il cileno” ha concluso.

