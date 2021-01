Inter: Milito è tornato a parlare ricordando i suoi gol più belli in nerazzurro dimostrando di non dimenticare affatto quel periodo di carriera

Diego Milito, storico eroe del Triplete che l’Inter ha conquistato nel 2010, è tornato a parlare. Lo ha fatto alla festa di Natale del settore giovanile dei nerazzurri in cui ha spiegato che ripeterebbe tutte le scelte compiute nella sua carriera. Per tutte le altre news clicca QUI. Infine, ha ricordati i gol che lui proprio non dimenticherà mai:

“Rifarei tutto quello che ho fatto. Il calcio mi ha dato più di quello che pensavo da quando avevo 15 anni. Ho sempre tenuto presenti questi valori, andare per la strada giusta. Ci tengo a rimarcarlo perché da giovani si hanno tante distrazioni. Molto importante è cercare la strada giusta e andare dietro a quei sogni per arrivare a certi livelli. Ho dovuto lavorare tantissimo, come tanti altri che però non hanno avuto la stessa fortuna che ho avuto io”.

“Il mio gol più bello e più difficile? Ne ho fatti tanti di gol. I più importanti: la finale della Coppa Italia il 5 maggio contro la Roma e il secondo di Madrid in Champions League contro il Bayern Monaco. Per quello che significavano e per la bellezza penso che siano due gol che ricorderò per sempre“.