Inter: nonostante il KO contro la Sampdoria, i nerazzurri pensano già alla Roma. Alessandro Bastoni lancia la carica.

La partita contro la Sampdoria, inevitabilmente, ha fatto male all'Inter che però dovrà subito reagire in vista dei big match contro Roma e Juventus che attendono i nerazzurri nelle prossime due giornate di campionato. Alessandro Bastoni, dopo la partita, ai microfoni di 'InterTV' non ha cercato alibi per la deludente prestazione di oggi e, anzi, ha lanciato la carica in vista del match contro i rivali capitolini:

“Penso che siamo stati sfortunati negli episodi, abbiamo avuto un rigore a nostro favore e non siamo stati in grado di sfruttarlo mentre dopo cinque minuti loro sono passati in vantaggio. Abbiamo reagito bene ma c’è stata la sensazione di far fatica a fare gol ed è ciò che è capitato. Mancano però ancora tante partite, non è questo passo falso che ci fermerà”.

“Il campo ci ha penalizzato? Neanche più di tanto perché le occasioni le abbiamo avute. Da dentro il campo non c’era questa sensazione di non poter giocare quindi non vogliamo alibi, darei più colpa a noi stessi perché non siamo stati in grado di fare gol. Adesso cambierà qualcosa? Assolutamente no, sappiamo il valore di questa squadra e adesso andiamo a Roma per vincere”.