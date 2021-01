Bergomi: ”Gomez perfetto per l’attacco di Conte”

Intervistato al QS, Beppe Bergomi non ha dubbi sul rinforzo in attacco per l’Inter: “Gomez sarebbe perfetto: conosce il calcio italiano, fa la differenza e si esprime in un ruolo in cui può dare molta qualità alla squadra di Conte. Sarebbe un innesto di spessore. In Italia sarebbe un giocatore ideale per Inter e Roma” ha concluso.

