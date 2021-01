Inter: l’attaccante dello Spezia Nzola ha parlato dell’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku e si rispecchia molto in lui. Tuti i dettagli

M’Bala Nzola, intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’ dopo il clamoroso successo dello Spezia contro il Napoli allo stadio ‘Diego Armando Maradona’, ha parlato dell’Inter e del paragone notevole tra lui e Romelu Lukaku. Ecco le sue parole:

“Se somiglio a Lukaku in certe cose? Me lo dicono spesso. Romelu è un giocatore che io guardo sempre, che mi piace molto. Siamo entrambi due giocatori molto fisici, quindi secondo me il paragone non è assolutamente azzardato”.