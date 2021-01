Roma-Inter, designato l’arbitro Di Bello. Nerazzurri imbattuti ma il precedente non è positivo

Roma-Inter, sarà Marco Di Bello ad arbitrare la sfida dell’ora di pranzo tra la squadra di Fonseca e quella di Conte. Nonostante i nerazzurri con questo arbitro siano imbattuti il precedente dello scorso campionato proprio con la Roma non andò benissimo

ROMA-INTER DESIGNATO DI BELLO/ Sarà nuovamente l’arbitro Marco Di Bello, a dirigere la sfida dell’Olimpico di domenica alle ore 12.30 e valida per la 17esima giornata del campionato di serie A, tra Roma e Inter. Nello scorso campionato la giacchetta nera aveva diretto la stessa partita, valida per la 34esima giornata e l’incontro terminò 2-2. In quell’occasione, il direttore di gara commise, agli occhi di giocatori dirigenti e tifosi nerazzurri, un gravissimo errore convalidando il gol del momentaneo pareggio giallorosso, dopo che l’azione che portò alla rete era apparsa viziata da un fallo di Aleksandar Kolarov su Lautaro Martinez, situazione che nella prossima partita non potrà capitare visto che l’ex giallorosso ora gioca nella squadra milanese. Il fischietto brindisino andò a rivedere l’azione al Var, ma decise lo stesso di confermare il gol nonostante le immagini fossero abbastanza chiare. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter, piove sul bagnato | Cattive notizie su D’Ambrosio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Esposito torna ‘di passaggio’ | Ecco la prossima destinazione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, idea clamorosa per gennaio | Marotta al lavoro

L’arbitro pugliese arriva in doppia cifra, come numero di designazioni con la squadra nerazzurra che con lui è imbattuta, visto che i precedenti parlano di 6 vittorie e 3 pareggi. Per quanto riguarda il club giallorosso è la 21esima volta che la giacchetta nera dirige la squadra della Capitale e i precedenti dicono: 13 vittorie 3 pareggi e 6 sconfitte.