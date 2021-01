Calciomercato Inter: i nerazzurri avrebbero trovato un accordo con il ‘Papu’ Gomez che potrebbe diventare il primo rinforzo del 2021.

L’Inter, nonostante la politica che sul mercato prevede l’autofinanziamento, non molla di un centimetro in questa sessione invernale. Tanti gli obiettivi dei nerazzurri per cercare di rinforzare la rosa a partire da Alejandro Gomez, detto il ‘Papu’, in uscita dall’Atalanta dopo aver litigato con il tecnico della ‘Dea’ Giampiero Gasperini. Secondo il ‘Corriere della Sera’, la ‘Beneamata’ avrebbe raggiunto un accordo totale con l’entourage del giocatore. Arrivano quindi conferme alle indiscrezioni di InterLive dei giorni scorsi.

LEGGI ANCHE>>> Suning come Moratti e Thohir | lnter non in vendita, Inter in vendita

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, affare in Serie A per il vice Lukaku | I dettagli

Il vero e proprio ostacolo alla chiusura dell’affare, oltre alla cessione di Christian Eriksen, sarebbe l’Atalanta stessa. Il club bergamasco chiede per l’argentino, in scadenza nel 2022, 10 milioni di euro. Il giocatore, che piace sia alla Juventus che alla Fiorentina, potrebbe arrivare in nerazzurro attraverso uno scambio con qualche giovane. Percassi e colleghi sarebbero molto interessati ad una proposta del genere, con la ‘Dea’ che vorrebbe assicurarsi le qualità di Gaetano Oristanio.