Dimarco per Conte: clamoroso ritorno all’Inter a gennaio

Dimarco per Conte: clamoroso ritorno all’Inter a gennaio

Tuttosport ci scommette: nella sua edizione odierna propone un nome a sorpresa per la fascia sinistra nerazzurra, quel Dimarco che Conte ha voluto scartare negli ultimi mesi. Dopo l’eurogol al Torino, ora sembra essere tornato d’attualità come rinforzo per la sinistra. E’ attualmente in prestito al Verona che può riscattarlo per 6 milioni a giugno, ma l’Inter sembra orientata ad essere il contro-riscatto e riportarlo alla base già a gennaio. Servirà, però, la cessione di Perisic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma